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Boca Juniors'ın yeni başkanı rekor oyla Riquelme oldu.

Son dakika spor haberleri... Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ın yeni başkanı Juan Roman Riquelme oldu. Riquelme Arjantin futbol tarinin en yüksek oy rekoruyla başkanlığa seçildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:08
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Boca Juniors'ın yeni başkanı rekor oyla Riquelme oldu.

Arjantin devi Boca Juniors'ta başkanlık seçimi yapıldı. Seçimi, rekor oyla kazanarak başkanlığa seçilen kişi ise Juan Roman Riquelme oldu.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KATILIMLI 2. BAŞKANLIK SEÇİMİ

Arjantin medyasınıda yer bulan haberlere göre, seçimde 43 bin 367 kişi oy kullandı. Bu rakamın, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı

RIQUELME'YE REKOR SAYIDA OY YAĞDI

Juan Roman Riquelme'nin oyların yüzde 63.7'sini aldığı vurgulandı.

Öte yandan Boca Juniors'tan yapılan açıklamada, "Arjantin futbol tarihinde en çok oyu alan başkanı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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