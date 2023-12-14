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Şiddet yasası yenilenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cezalar daha caydırıcı olacak. Taşkınlık yapanlar, bahis yoluyla menfaat elde edenler, şiddeti teşvik edenlerin cezaları artacak

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Şiddet yasası yenilenecek

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı sonrasında Türk sporu baştan aşağı belli bir düzene girecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kendi yetki alanında geniş çalışmalar yapıyor. Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanununda yasak fiilleri işleyenlere daha caydırıcı cezalar verileceğini açıkladı. Bakan Tunç açıklamasını şu konu başlıkları altında topladı:

-Spor alanlarında taşkınlık yapanlar

-Spor alanlarına yasak madde sokanlar

-Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin terbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar

-Belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler

-Spor alanlarında haraket ve tehdit içeren tezahürat yapanlar

-Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar.

Adalet Bakanı Tunç, bu suçların cezalarının artacağını duyurdu.

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