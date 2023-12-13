Haberler Futbol Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Son dakika spor haberleri... FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'le ilgili konuştu. Collina, yaşananları "dehşet verici" olarak niteledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, hakem Halil Umut Meler'in, olay sonrası istifa eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramasını değerlendirdi.

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Collina, saldırıyı "dehşet verici" ve "korkunç" olarak nitelendirdi.

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Pierluigi Collina'nın konuya ilişkin sözleri şöyle:

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Halil Umut Meler'in elleriyle başını koruyarak yerde yatışı ve göz altındaki morluk görüntüsü dehşet verici.

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Ancak daha da korkunç olanı, alt liglerde sözlü ve fiziksel tacize uğrayan binlerce hakemin olduğunu bilmektir.

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

28 Kasım'da Londra'da düzenlenen IFAB toplantısının ardından, hakemlere yönelik şiddetin, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun hayatına mal olabilecek bir "kanser" olduğunu söyledim.

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Bir hakem yanlış da olsa aldığı bir karardan dolayı dövülemez. Penaltı kararı nedeniyle arabası bombalanamaz veya ateşe verilemez.

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Ne yazık ki bu bir abartı değil, çünkü arabaların bombalanması ve ateşe verilmesi bazı ülkelerde çok nadir olmayan bir olaydır.

Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Eski bir hakem olarak, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sözleri ve bizzat Halil Umut Meler'e gösterdiği destek için özellikle minnettarım.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Halil Umut Meler taburcu oldu!
Sergio Ramos tarihe geçti
Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (13 Aralık Çarşamba)
FED FAİZ KARARI saat kaçta açıklanacak? | 2023 Aralık ayı FED faiz kararı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de skandal olay! NBA'de skandal olay! 12:33
Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... 12:29
Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" 12:21
Fırtına'nın golcü ikilisi! Fırtına'nın golcü ikilisi! 11:55
Karabağ - Hacken maçı ne zaman? Karabağ - Hacken maçı ne zaman? 11:46
Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? 11:43
Daha Eski
Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? 11:38
G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! 11:33
Roma - Sheriff maçı ne zaman? Roma - Sheriff maçı ne zaman? 11:26
Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? 11:17
VakıfBank set vermedi! VakıfBank set vermedi! 11:11
Rennes - Villarreal maçı ne zaman? Rennes - Villarreal maçı ne zaman? 11:11