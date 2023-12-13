Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!
Son dakika spor haberleri... FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'le ilgili konuştu. Collina, yaşananları "dehşet verici" olarak niteledi.
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Halil Umut Meler'in elleriyle başını koruyarak yerde yatışı ve göz altındaki morluk görüntüsü dehşet verici.
Ancak daha da korkunç olanı, alt liglerde sözlü ve fiziksel tacize uğrayan binlerce hakemin olduğunu bilmektir.
28 Kasım'da Londra'da düzenlenen IFAB toplantısının ardından, hakemlere yönelik şiddetin, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun hayatına mal olabilecek bir "kanser" olduğunu söyledim.
Bir hakem yanlış da olsa aldığı bir karardan dolayı dövülemez. Penaltı kararı nedeniyle arabası bombalanamaz veya ateşe verilemez.
Ne yazık ki bu bir abartı değil, çünkü arabaların bombalanması ve ateşe verilmesi bazı ülkelerde çok nadir olmayan bir olaydır.
Eski bir hakem olarak, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sözleri ve bizzat Halil Umut Meler'e gösterdiği destek için özellikle minnettarım.
Harekete geçmek, bir şeyler yapmak "güzel oyunu" seven herkesin sorumluluğudur. Çok geç olmadan, bu kanser futbolu öldürmeden önce...
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