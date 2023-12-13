Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler'e destek!

Bir hakem yanlış da olsa aldığı bir karardan dolayı dövülemez. Penaltı kararı nedeniyle arabası bombalanamaz veya ateşe verilemez.

Ne yazık ki bu bir abartı değil, çünkü arabaların bombalanması ve ateşe verilmesi bazı ülkelerde çok nadir olmayan bir olaydır.