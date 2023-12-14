Meler taburcu oldu

Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ile oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile yanındaki iki kişi tarafından darp edilmişti. Gözüne, kafasına ve vücuduna aldığı darbelerin ardından Meler hemen hastaneye kaldırılmıştı. FIFA kokartlı hakemin tedavisi dün sonuçlandı. Hakem Meler öğlen saatlerinde hastaneden taburcu oldu. Sorulara yanıt vermeyen, sadece "Geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür eden Meler soluğu ailesinin yanında aldı. Hakem Meler 12 gün önce doğan oğlu Ege ile kavuştu. Ailesiyle bir araya gelen Meler bir süre dinlenecek.

KARARI MERAK EDİLİYOR

Taburcu olduktan sonra İzmir'e ailesinin yanına dönen Halil Umut Meler, ailesiyle birlikte inzivaya çekildi. Deneyimli hakem bir süre dinlenecek. Bu sürede sol gözünün tedavisine devam edilecek. Hakem Meler bu sırada ailesiyle konuşacak. Hakemliğe devam edip etmeme kararı verecek.

MELER: EVİME GEÇMEK İSTİYORUM

Taburcu olduktan sonra İzmir'deki evine dönen Halil Umut Meler'i ailesi ve komşuları bağrına bastı. Arabadan iner inmez, akrabaları ve arkadaşları Meler'e sarıldılar, "Geçmiş olsun, hoş geldin" dediler. Meler'in burada ilk sözleri "Evime geçmek istiyorum. Sağ olun buraya kadar geldiniz. Sağlığımla ilgili bir sorun yok. Her şey mümkün" oldu

KARAR AÇIKLANACAK

Olaylı maçın ardından PFDK sevkleri gerçekleşmişti. Bugün karar açıklanacak. Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan şahısların ömür boyu statlara girmekten men edilmesi bekleniyor. Ayrıca birçok sert ceza da çıkacak.