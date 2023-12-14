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Hakem sorunu devam ediyor

Kulüpler Birliği, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası oluşan ortamı değerlendirmek için dün bir araya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantı 6 saat sürdü. Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, "TFF bu olaylardan kendini ayıramaz. Federasyonun suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Hakemliğin durumu ortada. Sorun devam ediyor" dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Hakem sorunu devam ediyor

Kulüpler Birliği, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ortaya çıkan ortamı dün yaklaşık 6 saat süren bir toplantıda masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantı sonrası konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaşananlardan sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. TFF dışında tüm paydaşların suçlandığına dikkat çeken Ali Koç, "Bu sorunlar, TFF'nin kendisini ayırıp, sorumluluğu başkalarına yükleyebileceği sorunlar değildir. Bu kabul edilemez bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, "Hakemlerin yaptığı açıklamalar kulüplerde rahatsızlığa yol açtı. Hakem müessesesinin durumu ortada. Performansı da ortada. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olay oldu diye onları unutacağız, göz ardı edeceğiz gibi bir durum yok. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini söyledi. Şimdi Federasyon hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya'ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Türkiye'de hakem sorunu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A GİDECEĞİZ

Başkan Ali Koç basın toplantısında TFF'ye bakış açılarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ilettiklerini söylerken; "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakanımızın TFF'ye bakış açımızı ve futbolun sorunlarını bizlerden dinlemesi çok önemliydi. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz." açıklamasını yaptı.

MEMNUN DEĞİLİZ

TFF'den memnun olan kulüp sayısının az olduğunu belirten Koç, "'Hiç memnun olmayanlar var. Niyetine destek olalım ama bu kadrolarla, bu yönetim anlayışıyla bu sorunlara çözüm sağlayamayacağını düşünen kulüplerimiz var. Federasyonlar, MHK'ler değişiyor ama sorunlar devam ediyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. Futbol Federasyonu bir irade göstereceğini bize ifade etti, bakalım ne olacağını göreceğiz" dedi.

SORUŞTURMA İSTEDİK AMA SONUÇ ÇIKMADI

Son dönemde ortaya atılan iddialarla ilgili TFF'den soruşturma istediklerini hatırlatan Koç, "Meşhur Serdar Tatlı mektubu ve hakemliği bırakan Kemal Yılmaz olayları var. Kara para aklamalardan bahsedildi. Eyüpspor başkanı şike teklifi geldiğini anlattı. Sayın Erden Timur, Lale Orta'nın bana görüntüler gönderdiğini iddia etti. İki kulüp TFF'den soruşturma istedi ama hala bir sonuç yok. TFF temizlik istiyorsa, son 6 haftadaki konular ortada. Uygun konjonktür sağlandı.

PASSOLİG KALDIRILSIN

Toplantıda Passolig'in de konuşulduğunu anlatan Koç, "Passolig mümkünse kaldırılsın dedik. Yeni bir ihaleden ziyade mümkünse tamamen kaldırılmasını istedik. Passolig'in %16'lara çıkan bir maliyeti var. Kolluk kuvvetlerimizin mesai dışı çalışması ve onlara ödenen yevmiyeler var. Bu konularda da devletimizden yardım istedik" dedi.

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