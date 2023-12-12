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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '12 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 12 Aralık Salı tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:31
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Man United - Bayern München

23:00 Kopenhag - Galatasaray

20:45 Lens - Sevilla

20:45 PSV Eindhoven - Arsenal

23:00 Napoli - Sporting Braga

23:00 Union Berlin - Real Madrid

23:00 Inter - Real Sociedad

23:00 Salzburg - Benfica

21:00 Ittihad - Auckland

22:45 Blackburn - Bristol City

22:45 Huddersfield - Preston

22:45 Rotherham - West Bromwich

22:45 Stoke City - Swansea City

22:45 Watford - Ipswich Town

23:00 Sunderland - Leeds United

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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