BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Man United - Bayern München 23:00 Kopenhag - Galatasaray

20:45 Lens - Sevilla 20:45 PSV Eindhoven - Arsenal

23:00 Napoli - Sporting Braga 23:00 Union Berlin - Real Madrid

23:00 Inter - Real Sociedad 23:00 Salzburg - Benfica

21:00 Ittihad - Auckland

22:45 Blackburn - Bristol City 22:45 Huddersfield - Preston 22:45 Rotherham - West Bromwich 22:45 Stoke City - Swansea City 22:45 Watford - Ipswich Town 23:00 Sunderland - Leeds United

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