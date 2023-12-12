BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Man United - Bayern München
23:00 Kopenhag - Galatasaray
23:00 Kopenhag - Galatasaray
20:45 Lens - Sevilla
20:45 PSV Eindhoven - Arsenal
20:45 PSV Eindhoven - Arsenal
23:00 Napoli - Sporting Braga
23:00 Union Berlin - Real Madrid
23:00 Union Berlin - Real Madrid
23:00 Inter - Real Sociedad
23:00 Salzburg - Benfica
23:00 Salzburg - Benfica
21:00 Ittihad - Auckland
22:45 Blackburn - Bristol City
22:45 Huddersfield - Preston 22:45 Rotherham - West Bromwich 22:45 Stoke City - Swansea City 22:45 Watford - Ipswich Town 23:00 Sunderland - Leeds United
22:45 Huddersfield - Preston
22:45 Rotherham - West Bromwich
22:45 Stoke City - Swansea City
22:45 Watford - Ipswich Town
23:00 Sunderland - Leeds United
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