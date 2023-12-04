Haberler Futbol A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Gerekirse erkek takımı da yönetirim

A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Gerekirse erkek takımı da yönetirim

A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Futbol Plus'a verdiği röportajda ulaştıkları başarının detaylarını aktarırken bu süreçteki motivasyonlarını da açıkladı. Ülker Stadyumu'nda maça çıkmanın kendisi ve oyuncular açısından ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:42
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A Milli Kadın Futbol Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Gerekirse erkek takımı da yönetirim

Taraftarların desteğinin oyuncuların başarısı üzerindeki etkisine dikkat çeken Kıragası, destek veren Dursun Özbek, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Süleyman Hurma gibi kulüp başkanlarına da teşekkür etti.

Kadın futbolunun gelişmesinin ne kadar değerli olduğunu dile getiren başarılı teknik direktör, gelecek nesillere örnek olmanın da gururunu anlattı.

Kadın futboluna yapılacak yatırımın kıymetli olduğunu belirtirken bu noktada yatırım veren tüm destekçilere teşekkürlerini iletti.

Uluslar Ligi'nde milli takımımız ile önemli başarılara imza atan Necla Güngör hedeflerinden de bahsetti. İlerleyen dönemlerde erkek futbol takımı yönetme hedefi olduğundan bahseden Kıragası, geçmişte 8 yıl Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptığını da aktardı.

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