Haberler Futbol Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı! "Kendime 'ne aptalsın' dedim"

Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı! "Kendime 'ne aptalsın' dedim"

Son dakika spor haberleri... Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi, Hollanda ile oynadıkları yarı final müsabakasında yaşadıklarına ilişkin flaş bir itirafta bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı! "Kendime 'ne aptalsın' dedim"

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası kazanan yıldız futbolcu Lionel Messi, Hollanda ile oynadıkları yarı final müsabakasında yaşadıklarına ilişkin flaş bir itirafta bulundu.

Messi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya şampiyonu olacağımdan emindim. Tanrı'nın dünya şampiyonu olmamı istediğini biliyordum. Gerçekten kötü zamanlar geçirdim ama sonunda oldu. Tüm Arjantin halkının desteğini almak benim için bir zafer gibi. Bugün ülkenin en az yüzde 95'i beni seviyor."

"ONA DOKUNABİLMEK ÇOK GÜZELDİ"

"Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra kupanın yanına gittiğimde 'merhaba' diye tekrarlamaya başladım. Onu ilk kez görüyordum. Işığı vardı, parlıyordu. Ona dokunabilmek çok güzeldi. Polonya maçında penaltı kaçırınca antrenmanlarda farklı şekilde şutlar denemeye başladım. Eski günlerdeki gibi kaleciyi izlemeye ve son ana kadar riske etmeye başladım. Rulli ve Armani'ye birçok penaltı attım, Martinez'e çok şut çekmedim."

"KENDİME 'NE APTALSIN' DEDİM"

"İnsanların saha dışında konuşması beni rahatsız ediyor. Ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Galiba van Gaal bunu bilerek yaptı. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hollanda maçında yaptığım sevinçten sonra çok pişman oldum ve kendime 'ne aptalsın' dedim."

DİĞER
Son dakika haberi: Play-off sistemi geri mi dönüyor? İşte öneriye sıcak bakan dev takım…
İşgalci İsrail ateşkes ihlali sonrası yine katliam yapıyor! Han Yunus'a gece boyu bomba yağdı | CANLI TAKİP
Sacha Boey'e çılgın rakam! Devre arasında...
Kartal dibe vurdu! Şoke eden istatistik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus Fırtınası! Ronaldo çılgına döndü
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var?
GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMINDA YENİ HESAP | Kalem kalem yazdık! İşte 2024 memur zammı...
EMEKLİYE 'REFAH PAYI' HESAPLAMASI | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Pendikspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:46
Bayern Münih'in maçı ertelendi! Bayern Münih'in maçı ertelendi! 12:39
Çetin'den F.Bahçe maçı öncesi iddialı sözler! Çetin'den F.Bahçe maçı öncesi iddialı sözler! 12:23
Sivasspor maçında oynayacak mı? Sivasspor maçında oynayacak mı? 12:17
Beşiktaş 35. başkanını seçecek Beşiktaş 35. başkanını seçecek 11:21
Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? 11:22
Daha Eski
Fırtına 53. randevuda Kayserispor'u konuk edecek Fırtına 53. randevuda Kayserispor'u konuk edecek 11:24
Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:26
Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi! Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi! 11:29
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman? 11:57
G.Saray'a Icardi şoku! Transferi... G.Saray'a Icardi şoku! Transferi... 12:00
Kartal dibe vurdu! Şoke eden istatistik Kartal dibe vurdu! Şoke eden istatistik 12:10