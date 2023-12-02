Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı! "Kendime 'ne aptalsın' dedim"

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası kazanan yıldız futbolcu Lionel Messi, Hollanda ile oynadıkları yarı final müsabakasında yaşadıklarına ilişkin flaş bir itirafta bulundu.

Messi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya şampiyonu olacağımdan emindim. Tanrı'nın dünya şampiyonu olmamı istediğini biliyordum. Gerçekten kötü zamanlar geçirdim ama sonunda oldu. Tüm Arjantin halkının desteğini almak benim için bir zafer gibi. Bugün ülkenin en az yüzde 95'i beni seviyor."

"ONA DOKUNABİLMEK ÇOK GÜZELDİ"

"Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra kupanın yanına gittiğimde 'merhaba' diye tekrarlamaya başladım. Onu ilk kez görüyordum. Işığı vardı, parlıyordu. Ona dokunabilmek çok güzeldi. Polonya maçında penaltı kaçırınca antrenmanlarda farklı şekilde şutlar denemeye başladım. Eski günlerdeki gibi kaleciyi izlemeye ve son ana kadar riske etmeye başladım. Rulli ve Armani'ye birçok penaltı attım, Martinez'e çok şut çekmedim."

"KENDİME 'NE APTALSIN' DEDİM"

"İnsanların saha dışında konuşması beni rahatsız ediyor. Ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Galiba van Gaal bunu bilerek yaptı. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hollanda maçında yaptığım sevinçten sonra çok pişman oldum ve kendime 'ne aptalsın' dedim."