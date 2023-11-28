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Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Navbahor ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:01
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Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Navbahor - Al Hilal maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Navbahor ile Al Hilal 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAVBAHOR - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Navbahor - Al Hilal 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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