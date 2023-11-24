Haberler Futbol Filistin'e destekleyen Youcef Atal hakkında skandal gözaltı kararı!

Filistin'e destekleyen Youcef Atal hakkında skandal gözaltı kararı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 18:35
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Filistin'e destekleyen Youcef Atal hakkında skandal gözaltı kararı!

Ulusal basındaki haberlere göre, Atal, ülkenin güneyindeki Nice kentinde gözaltına alındı. Geçen ay sosyal medyada Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaşmasının ardından hakkında "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atal'ın, ifade vermesinin ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Atal'ın geçen ay sosyal medya hesabından bir kişinin Yahudilere beddua ettiği konuşmaya ait videoyu paylaşması Fransa'da tepki görmüştü.

Nice takımı, daha sonra paylaşımını silmesine ve özür dilemesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

Nice Savcılığı olayla ilgili, 16 Ekim'de "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı.

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