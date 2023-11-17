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Rio Ferdinand'dan Harry Kane'e flaş sözler! "Miğdem bulanıyor"

Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih forması giyen Harry Kane hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:33 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:35
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Rio Ferdinand'dan Harry Kane'e flaş sözler! "Miğdem bulanıyor"

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Rio Ferdinand şaşırtıcı bir çıkışa imza attı. Bayern Münih forması giyen Harry Kane ile ilgili açıklamalarda bulunan Ferdinand, "Harry Kane'in hat-trick yaptığını ne kadar görsem midem bulanıyor" ifadelerini kullandı.

"Manchester United, Harry Kane'i almalıydı" diye devam eden Rio Ferdinand son olarak şu sözleri dile getirdi: "Her seferinde Manchester United bu adamı neden almadı diye düşünüyorum."

Bavyera ekibinin 90 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı İngiliz futbolcu Harry Kane, 16 resmi maçta forma giydi. Harry Kane bu müsabakalarda 21 kez rakip fileleri sarsarken, 7 asist katkısında bulundu.

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