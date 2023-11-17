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Hakeme kafa atan oyuncunun cezası belli oldu

Son dakika spor haberleri... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde oynanan, Devrek AKD - Sakarya A.Ş. karşılaşmasında hakeme kafa atan Devrek AKD oyuncusu Serkan Albayrak'ın cezası belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:44 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:45
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Hakeme kafa atan oyuncunun cezası belli oldu

Zonguldak'ta hakeme kafa atan Devrek AKD takımının futbolcusu Serkan Albayrak'a 6 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde geçtiğimiz yıl Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrasında maçın hakemi İsmail İnam'a kafa atan Devrek AKD takımı oyuncusu Serkan Albayrak'ın cezası belli oldu. Bir yıl süren dava sonucunda mahkeme Devrek AKD takımı oyuncusu Serkan Albayrak'ı haksız görerek 6 ay hapis cezası verdi.

ALINAN KARAR ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI:

"27 Şubat günü 14:00'da Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu tarafından hakem olarak atanan İsmail İnam'a Devrek AKD oyuncusu Serkan Albayrak gördüğü kırmızı kart sonrası kafa atmıştı ve müsabaka yarıda kalmıştı, müsabakanın hakemi İsmail İNAM olayın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden darp raporu alarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olmuştu. Futbol hakemi yaklaşık 1 buçuk sene süren davada, bütün davalara katılarak davanın sonuçlanmasını bekledi ve sonunda karara bağlandı. Serkan Albayrak hakkında müsabakada görevli olan Futbol Hakemi İsmail İnam'a kafa atma ve yaralama iddiasıyla açılan davada yargılanması sonucunda her iki tarafında tanık olarak gösterildiği şahıslar dinlendi. Sanığın atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer göz önünde bulundurularak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 265/1 maddesi gereğince takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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