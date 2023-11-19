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FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

Football Manager 2024 çıkış yaptığı 6 Kasım 2023 tarihinden bu yana futbol severlerin büyük beğenisini toplamış durumda. Oyun derinliği, detaylara olan özen, görselliği ve gerçekçi mekaniği ile dikkatleri çekiyor. Her sene olduğu gibi, FM 2024'te de oyuncuların en büyük zevk aldığı noktaların başında yeni bir genç yetenek keşfetmek, takıma kazandırmak, faydalanmak ve belki de sonra yüksek fiyatla satmak geliyor. Biz de, FM 24 sevdalıları için gözden kaçırılmaması gereken 11 genç yeteneği sizleri için derledik. İşte FM 2024'te yakından takip edilmesi gereken 11 gelecek vaat eden futbolcu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:22 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:40
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FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

Football Manager 2024 çıkış yaptığı 6 Kasım 2023 tarihinden bu yana futbol severlerin büyük beğenisini toplamış durumda. Oyun derinliği, detaylara olan özen, görselliği ve gerçekçi mekaniği ile dikkatleri çekiyor. Her sene olduğu gibi, FM 2024'te de oyuncuların en büyük zevk aldığı noktaların başında yeni bir genç yetenek keşfetmek, takıma kazandırmak, faydalanmak ve belki de sonra yüksek fiyatla satmak geliyor.

Biz de, FM 24 sevdalıları için gözden kaçırılmaması gereken 30 genç yeteneği sizleri için derledik.

İşte FM 2024'te yakından takip edilmesi gereken 30 gelecek vaat eden futbolcu...

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

KALECİ

İsim: Rome-Jayden Owusu-Oduro
Yaş: 19
Takım: AZ
Uyruk: Hollanda

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Bart Verbruggen
Yaş: 20
Takım: Brighton
Uyruk: Hollanda

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Guillaume Restes
Yaş: 18
Takım: Toulouse
Uyruk: Fransa

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

SOL BEK

İsim: Valentín Barco
Yaş: 18
Takım: Boca Juniors
Uyruk: Arjantin

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Alejandro Balde
Yaş: 19
Takım: Barcelona
Uyruk: İspanya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Amar Dedic
Yaş: 20
Takım: RB Salzburg
Uyruk: Bosna Hersek

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

STOPER

İsim: Giorgio Scalvini
Yaş: 19
Takım: Atalanta
Uyruk: İtalya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Levi Colwill
Yaş: 20
Takım: Chelsea
Uyruk: İngiltere

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Castello Lukeba
Yaş: 20
Takım: Leipzig
Uyruk: Fransa

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Illia Zabarnyi
Yaş: 20
Takım: Bournemouth
Uyruk: Ukrayna

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Antonio Silva
Yaş: 19
Takım: Benfica
Uyruk: Portekiz

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Adamo Nagalo
Yaş: 20
Takım: Nordsjaelland
Uyruk: Burkina Faso

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

SAĞ BEK

İsim: Ivan Fresneda
Yaş: 18
Takım: Sporting CP
Uyruk: İspanya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Michael Kayode
Yaş: 18
Takım: Fiorentina
Uyruk: İtalya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Rico Lewis
Yaş: 18
Takım: Manchester City
Uyruk: İngiltere

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

ORTA SAHA

İsim: Gabriel Moscardo
Yaş: 17
Takım: Corinthians
Uyruk: Brezilya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Warren Zaïre-Emery
Yaş: 17
Takım: PSG
Uyruk: Fransa

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Alexsander
Yaş: 17
Takım: Fluminense
Uyruk: Brezilya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Alex Scott
Yaş: 19
Takım: Bournemouth
Uyruk: İngiltere

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Archie Gray
Yaş: 17
Takım: Leeds
Uyruk: İngiltere

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Junior Kroupi
Yaş: 17
Takım: Lorient
Uyruk: Fransa

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Estevao
Yaş: 16
Takım: Palmeiras
Uyruk: Brezilya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

SOL KANAT

İsim: Andreas Schjelderup
Yaş: 19
Takım: Nordsjaelland
Uyruk: Norveç

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Carlos Baleba
Yaş: 19
Takım: Brighton
Uyruk: Kamerun

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

SAĞ KANAT

İsim: Badredine Bouanani
Yaş: 18
Takım: OGC Nice
Uyruk: Cezayir

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Ben Doak
Yaş: 17
Takım: Liverpool
Uyruk: İskoçya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

SANTRFOR

İsim: Endrick
Yaş: 16
Takım: Palmeiras
Uyruk: Brezilya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Benjamin Sesko
Yaş: 20
Takım: RB Leipzig
Uyruk: Slovenya

FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

İsim: Marcos Leonardo
Yaş: 20
Takım: Santos
Uyruk: Brezilya

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