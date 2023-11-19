FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek!

Football Manager 2024 çıkış yaptığı 6 Kasım 2023 tarihinden bu yana futbol severlerin büyük beğenisini toplamış durumda. Oyun derinliği, detaylara olan özen, görselliği ve gerçekçi mekaniği ile dikkatleri çekiyor. Her sene olduğu gibi, FM 2024'te de oyuncuların en büyük zevk aldığı noktaların başında yeni bir genç yetenek keşfetmek, takıma kazandırmak, faydalanmak ve belki de sonra yüksek fiyatla satmak geliyor.

Biz de, FM 24 sevdalıları için gözden kaçırılmaması gereken 30 genç yeteneği sizleri için derledik.

İşte FM 2024'te yakından takip edilmesi gereken 30 gelecek vaat eden futbolcu...