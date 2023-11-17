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İngiltere - Malta maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında İngiltere ile Malta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İngiltere - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:00
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İngiltere - Malta maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

İngiltere - Malta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İngiltere ile Malta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Malta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Malta maçı 17 Kasım Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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İNGİLTERE - MALTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Johnstone; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Henderson, Gallagher; Bowen, Kane, Foden

Malta: Bonello; S. Borg, J. Borg, Pepe; Attard, N. Muscat, Guillaumier, Camenzuli; Teuma; Jones, P. Mbong

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