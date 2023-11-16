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KOLOMBİYA BREZİLYA maçı hangi kanalda? Kolombiya - Brezilya maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Kolombiya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kolombiya - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:37 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:00
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KOLOMBİYA BREZİLYA maçı hangi kanalda? Kolombiya - Brezilya maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Kolombiya - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KOLOMBİYA - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kolombiya - Brezilya maçı 17 Kasım Cuma günü saat 03.00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

KOLOMBİYA - BREZİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kolombiya: Montero; Mosquera, Cuesta, Sanchez, Machado; Uribe, Lerma; J. Arias, Rodriguez, Dias; Borre

Brezilya: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel, Augusto; Guimaraes, Andre, Joelinton; Rodrygo, Pedro, Vinicius Jr

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