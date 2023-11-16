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Gençler imzaladı

Fenerbahçe, G.Birliği’nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin’i transfer etti. 15 yaşındaki üç oyuncunun ismi TFF’ye bildirildi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Gençler imzaladı

F.Bahçe, gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, dün de geleceği adına büyük bir adım attı ve G.Birliği'nin 15 yaşındaki oyuncuları; Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i kadrosuna kattı. Üç oyuncunun da ismi TFF'ye bildirildi ve amatör lisansları çıkarıldı. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, "F.Bahçe'yle 200 bin euro karşılığında anlaştık. Bir sonraki satıştan %15 payımız var" dedi.

İsmini Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsanesi "Sinyor" lakaplı Can Bartu'dan alan Can Bartu Çığır, "Adımı en güzel şekilde temsil etmek ve Türk futbol tarihine bir Can Bartu ismi daha yazdırmak istiyorum" dedi. Yiğit Evin ise röportajında, "Fenerbahçe'ye gitmek gurur verici" şeklinde konuştu. Utku Karakaya ise daha önce Arda Güler'i örnek aldığını açıklamıştı. Arda'da F.Bahçe'ye G.Birliği'nden gelmişti.

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