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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '14 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 07:38 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:00 Atzeneta - Zaragoza

22:30 Horsham - Barnsley

22:45 Forest Green - Scarborough A

22:45 Burton Albion - Port Vale

22:45 Accrington - Doncaster

22:45 Salford City - Peterborough

22:45 York - Chester

22:45 Grimsby - Slough

22:45 Derby County - Crewe

20:45 Rosengard (K) - Eintracht

23:00 Barcelona (K) - SL Benfica

20:45 St. Pölten - Brann

23:00 Slavia Prag(K) - O. Lyon (K)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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