BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:00 Atzeneta - Zaragoza

22:30 Horsham - Barnsley 22:45 Forest Green - Scarborough A 22:45 Burton Albion - Port Vale 22:45 Accrington - Doncaster 22:45 Salford City - Peterborough 22:45 York - Chester 22:45 Grimsby - Slough 22:45 Derby County - Crewe

20:45 Rosengard (K) - Eintracht 23:00 Barcelona (K) - SL Benfica

20:45 St. Pölten - Brann 23:00 Slavia Prag(K) - O. Lyon (K)

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