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Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları 12 Kasım Pazar günü karşı karşıya geliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 14:01
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 12 Kasım Pazar Günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele saat 14.00'te başlayacak. Dev müsabakada hakem Ertuğrul Yolcu düdük çalacak.

Ligde 9 hafta sonunda iki takım da aldıkları 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 1 fazla averajla 2. sırada yer alırken, Galatasaray da ligde 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray son maçında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de sahasında Beylerbeyi'ni 1-0'lık skorla geçti.

İki ekip, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de rakibini 1 kez yendi. Bir maç beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Galatasaray rakibine 7 gol atarken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de 6 kez gol sevinci yaşadı.

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