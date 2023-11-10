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Al-Hilal'den Neymar kararı! Sözleşmesi...

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Neymar'ın sözleşmesinin askıya alınabileceği belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 16:45
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Al-Hilal'den Neymar kararı! Sözleşmesi...

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Neymar için karar verildi.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Uruguay maçında sakatlanan Neymar'ın ön çapraz bağlarının koptuğu ve menisküsünün yırtıldığı tepit edildi.

Dizinden ameliyet olan Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin yaklaşık 1 yıl uzak kalacak olması nedeniyle askıya alınabileceği belirtildi.

Arriyadah'ta yer alan haberde Jorge Jesus'un ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve sol bek bölgesine takviye yapmayı planladığı ifade edildi.

Al-Hilal'in mevcut kadrosunda 8 yabancı futbolcu bulunurken Suudi Arabistan ekibinin yabancı oyuncu transferi için bir ismi kadrodan çıkarması gerekiyor.

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