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Pepe'den yeni rekor

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu. Portekiz temsilcisi Porto'nun UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yendiği maçta 40 yaş 254 günlük Pepe, 90+1. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek organizasyonda 40 yaş üstü gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Pepe'den yeni rekor
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu. Portekiz temsilcisi Porto'nun UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yendiği maçta 40 yaş 254 günlük Pepe, 90+1. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek organizasyonda 40 yaş üstü gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.
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