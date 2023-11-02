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Kalp krizi geçiren Bas Dost futbola ara verecek!

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta kalp krizi geçiren NEC Nijmegen'in forveti Bas Dost, bir süre futbola ara vereceğini duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 21:41
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Kalp krizi geçiren Bas Dost futbola ara verecek!

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta kalp krizi geçiren NEC Nijmegen'in forveti Bas Dost, bir süre futbola ara vereceğini duyurdu.

34 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kalp kasında iltihaplanma tespit edildiğini ve rahatsızlığıyla ilgili daha fazla fikir sahibi olmak için testlerin devam edeceğini kaydetti.

Hollandalı forvet oyuncusu, "NEC ve AZ Alkmaar doktorlarına sahada gösterdikleri performans için minnettarım. Şimdilik futbola ara vereceğim ve ailemle zaman geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.

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