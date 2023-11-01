Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı! İşte günün sonuçları

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda toplu sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Kepezspor: 2-3
Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-1
Adanaspor-Hacettepe 1945: 5-0
GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 6-4 (Penaltılarla)
Ümraniyespor-Orduspor 1967: 5-1
Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 3-0
Somaspor-Talasgücü Belediyespor: 6-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: 3-1
Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: 1-0
Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-2
Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-6 (Penaltılarla)
İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-2
Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: 0-4
Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1
Altay-Aliağa Futbol: 2-1
Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0
Ankaragücü - Malatya Arguvan: (16.30)
Erzurumspor FK - Diyarbekirspor: (18.30)
Antalyaspor - 52 Orduspor FK: (20.00)