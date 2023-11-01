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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı! İşte günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün programında 23 maç bulunuyor. İşte alınan sonuçlar ve detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 16:40 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 17:03
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı! İşte günün sonuçları

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda toplu sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Kepezspor: 2-3

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-1

Adanaspor-Hacettepe 1945: 5-0

GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 6-4 (Penaltılarla)

Ümraniyespor-Orduspor 1967: 5-1

Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 3-0

Somaspor-Talasgücü Belediyespor: 6-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: 3-1

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: 1-0

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-6 (Penaltılarla)

İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: 0-4

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Altay-Aliağa Futbol: 2-1

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

Ankaragücü - Malatya Arguvan: (16.30)

Erzurumspor FK - Diyarbekirspor: (18.30)

Antalyaspor - 52 Orduspor FK: (20.00)

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