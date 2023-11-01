Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Dortmund - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dortmund ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Hoffenheim maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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