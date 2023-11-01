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Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:40
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Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Dortmund - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dortmund ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Hoffenheim maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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