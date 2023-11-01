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Celtic Filistin bayrağı açan taraftarıyla ilgili açıklama yaptı

Son dakika spor haberleri... Celtic, Atletico Madrid maçında İsrail bayrağı açan taraftar grubu üyelerinin kombine biletlerini iptal ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 09:53
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Celtic Filistin bayrağı açan taraftarıyla ilgili açıklama yaptı

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi.

Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.

Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

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