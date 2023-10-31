Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Keçiörengücü ile Burhaniye Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor maçı 31 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynancak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.