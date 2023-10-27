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Avrupa futbolunda derbi haftası! Birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak

İspanya'da Barcelona-Real Madrid, İngiltere'de Manchester United-Manchester City, İtalya'da Inter-Roma ve Napoli-Milan ile Fransa'da Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçları haftanın öne çıkan karşılaşmaları olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 16:04
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Avrupa futbolunda derbi haftası! Birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak

Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar oynanacak.

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde birbirinden heyecanlı beş maç izleyebilecek.

LaLiga'nın 11. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, lider Real Madrid'i Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda 28 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.15'te ağırlayacak.

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İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinin 10. haftasında da 29 Ekim Pazar günü 4 önemli maçın heyecanı yaşanacak.

Premier Lig'de Manchester kenti takımlarının derbi mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden United, son şampiyon City'yi TSİ 18.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.

İtalya Serie A'da da iki kritik maç oynanacak. Lider Inter, evi Giuseppe Meazza Stadı'nda Roma'yla TSİ 20.00'de karşılaşacak. Son şampiyon Napoli ise lig ikincisi Milan'ı Diego Armando Maradona Stadı'nda TSİ 22.45'te ağırlayacak.

Ligue 1'de ise bu sezon istikrarlı performans sergileyemeyen Fransa'nın iki köklü takımından Olimpik Marsilya, son sıraya kadar gerileyen Olimpik Lyon'u TSİ 22.45'te konuk edecek.

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