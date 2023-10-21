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Doping şoku

35 yaşındaki yıldızın Dünya Kupası öncesinde doping yaptığı ortaya çıktı. Papu Gomez “Oğlumun şurubundan içmiştim” dedi. 2 yıl men edilen Arjantinli Gomez futbolu bırakıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Doping şoku

Papu Gomez dün gelen haberle sarsıldı... Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran 35 yaşındaki futbolcunun turnuvadan kısa süre önce alınan numunesinde yasaklı madde çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, 2 yıl men cezası aldı. 37 yaşında sahalara dönebilecek olan tecrübeli oyuncunun futbolcu bırakacağı öğrenildi. Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi. Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transferin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

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