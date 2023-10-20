BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Osasuna - Granada Le Havre - Lens Dortmund - Werder Bremen

Al Taawon - Al Ittihad Al Akhdoud - Al Fayha Al Fateh - Al Abha Al Hilal - Al Khaleej

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