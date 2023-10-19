Hazard emeklilik sebebini açıkladı

İspanyol devi Real Madrid ile kontratı sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve yaz boyunca herhangi bir takımla anlaşmayan Belçikalı yıldız Eden Hazard, geçtiğimiz hafta emekli olduğunu açıklamıştı.

Belçika'da yayın yapan L'Avenier'e açıklamalarda bulunan Hazard, emeklilik kararıyla ilgi şunları söyledi:

"Hayatta her şeyi açıklayamazsınız. Kendimle barışığım ve mutluyum. Adımın birçok kulüple anıldığını görmek güzeldi, özellikle Belçika'da. Belçika'da oynama şansım olmadı, harika bir hikaye olabilirdi ama olmadı. Milli takımdan emekli olduğumda bunu zaten düşünmüştüm. Sahada artık eğlenmediğim anda bırakacağımı söylemiştim. Para için bir yere gidip oynamak istemedim. En iyi çözümdü. Artık antrenmanlardan keyif almıyordum.''

Eden Hazard kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid'de formalarını giydi.