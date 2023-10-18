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Salih Özcan'a şok! Milli maç sırasında evi yandı

Milli Takım'ın önemli isimlerinden orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın, Hırvatistan deplasmanındaki maç sırasında evi yandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:02 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:19
Salih Özcan'a şok! Milli maç sırasında evi yandı

Türkiye'nin Hırvatistan maçındaki galibiyetin mimarlarından olan genç futbolcu Salih Özcan, maçta gol pasını vermiş ve Ay-yıldızlı formayla son 2 maçta da kendine 11'de şans bularak tarihe geçmeyi başarmıştı.

Milli Takımımız'ın bu tarihi başarısında pay sahibi olan Özcan'ın sevinci kursağında kaldı. Borusssia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu, bölgenin en güzel yerlerinden biri olan Phoenix Gölü kıyısındaki terasında yangın çıktı.

Yangın çıktığı sırada Salih Özcan'ın evinde kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, genç oyuncunun komşuları yangını büyüdükten sonra farkedip itfaiyeye bildirdi. Olaya müdahale eden iftaiye görevlileri yangını ancak 1 saatte söndürebildi. Salih Özcan ve eşinin yangın sırasında dairede bulunmadğı belirtildi.

"DURUMUMUZ İYİ"

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı üzücü hadisede önemli maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının kısa devre yapan bir kablodan kaynaklandığı ve mobilyalara sıçrayarak da büyüdüğü bildirildi.

Salih Özcan olaydan sonra çok sayıda geçmiş olsun mesajı alırken, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:" Merhaba arkadaşlar, sayısız mesajınız için çok teşekkür ederim! Durumumuz iyi, çok şükür sadece bir miktar maddi hasar oluştu. Önemli olan kimsenin yaralanmaması."

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