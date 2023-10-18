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Milli futbolcu Merih Demiral'dan Filistin'e destek mesajı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 11:44 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:05
Milli futbolcu Merih Demiral'dan Filistin'e destek mesajı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Kuran-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 42. ayetini İngilizce olarak sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak." ifadelerine yer verdi.

Merih Demiral yaptığı paylaşımda, Filistin bayrağı ve dua emojisi kullandı.

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