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San Marino 1 - 2 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Danimarka, deplasmanda San Marino'yu Rasmus Hojlund ve Yussuf Poulsen'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 00:11
San Marino 1 - 2 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda San Marino ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Danimarka, 42. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

San Marino, 61. dakikada Alessandro Golinucci ile beraberliği sağladı. Ev sahibi takım, 772 gün sonra ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren gol 70. dakikada Yussuf Poulsen'den geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Danimarka, bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Son sıradaki San Marino ise puansız kaldı.

Danimarka'da Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson süre bulamadı ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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