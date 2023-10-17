EKVADOR KOLOMBİYA maçı hangi kanalda? Ekvador - Kolombiya maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Ekvador - Kolombiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ekvador ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - Kolombiya maçı hangi kanalda? Ekvador - Kolombiya maç ne zaman?

EKVADOR - KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA? EKVADOR - KOLOMBİYA MAÇ NE ZAMAN?

Ekvador - Kolombiya maçı 18 Ekim Çarşamba günü saat 02.30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.