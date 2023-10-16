Yunanistan 0-1 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET) Portakallar 90'da kazandı!

EURO 2024 Elemeri B Grubu'nun 7. maçında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Gruptan çıkma adına kritik müsabakayı Hollanda 1-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golü 90. dakika penaltıdan Virgil van Dijk kaydetti.
28. dakikada Wout Weghorst penaltıdan yararlanamadı.
Avrupa Şampiyonası'na katılma adına önemli bir galibiyet elde eden Hollanda 12 puana yükseldi.
Yunanistan maç fazlasıyla 12 puanda kaldı.
Hollanda grupta İrlanda Cumhuriyeti ve Cebelitarık ile karşılaşacak.
Avantajı kaybeden Yunanistan ise Fransa deplasmanına çıkacak.