MALTA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA Malta Ukrayna canlı yayın

Malta - Ukrayna maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Malta sahasında Ukrayna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Malta - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - Ukrayna maçı 17 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.