ÇEKYA FAROE ADALARI maçı hangi kanalda? Çekya - Faroe Adaları maçı ne zaman?

Çekya - Faroe Adaları maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Çekya sahasında Faroe Adaları'nı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çekya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Faroe Adaları maçı 15 Ekim Pazar günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.