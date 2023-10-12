İZLANDA LÜKSEMBURG maçı hangi kanalda? İzlanda - Lüksemburg maçı ne zaman?

İzlanda - Lüksemburg maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İzlanda sahasında Lüksemburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İzlanda - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Lüksemburg maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.