Zlatko Dalic: Bizim için en zor maç olabilir ona göre hazırlanıyoruz

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile karşılacak Hırvatistan'da Teknik Direktör Zlatko Dalic karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

56 yaşındaki tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı;

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Bizim için en zor maç olabilir. Kilit bir maç, ona göre hazırlanıyoruz" dedi.

Hırvatistan Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6'ncı maçında yarın TSİ 21:45'te Türkiye'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu. Kendileri için en zor maçın olacağını kaydeden Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Kilit bir maç, ona göre hazırlanıyoruz. Bazı zorluklar olacak. Bazı oyuncularımız yok, biraz baskı altındayız. İki önemli forvetimiz yok, onların eksikliklerini hissediyoruz ama böyle düşünmek istemiyorum yeni oyuncularım var, bu onlar için bir fırsat. Baskı altında kalmak istemiyoruz, yarın kazanmak istiyoruz. Üç puanı istiyoruz. Gol atmak önemli, zamanı önemli değil. Acele etmeyelim, dikkatli oynayalım, sabırlı olalım ve 3 puanı alalım" şeklinde konuştu.

"DEFANS BİZİM İÇİN KİLİT, TAKIM OLARAK BERBER OYNAMAMIZ GEREK"

Hırvat teknik adam, takımdaki eksik oyuncularla alakalı olarak, "Juranovic ve Petkovic sakatlandı onlar yüzde yüz hazır değil ve yarın büyük ihtimalle oynamayacaklar. Onları Galler maçında hazır istiyoruz. Defansta az çok her şey belli. Hücumda Brekalo iyi oynuyor, sol tarafta olacak. Perisic, Orsic ve Ivanusec yok ama bu Brekalo için iyi bir fırsat. Pasalic sağ tarafta ikinci forvet olacak. Yarınki maçta başarılı olacağına inanıyorum. Defans bizim için kilit, takım olarak berber oynamamız gerek. İki harika genç stoperimiz var Sutalo ve Gvardiol. Harika genç oyunculara sahibiz, Barisic ve Majer gibi. Livakovic de formda. Yarın sanırım bu takım oynayacak" şeklinde konuştu.

"MONTELLA İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Yaşadığınız bazı zorluklardan bahsettiniz. Türk Milli Takımı'nın yeni bir teknik direktörü var. İlk maçına çıkacak ve taktiği belirsiz. Bu zorluklarınıza yeni bir tanesini ekleyebilir mi?" şeklinde yöneltilen soruya Dalic, "Bu bizim için daha zor bir durum. Çünkü yeni bir oynama tarzı var, oyuncular da kendini ispat etmek isteyecek. Daha önce milli maç oynamadığı için analizini yapamadık ama bir Türk kulübünün teknik direktörlüğünü yaptı, iyi bir teknik direktör. Evet bizim için daha zor olacak" diye cevap verdi.

"HIRVATİSTAN'IN FUTBOLU ÇOK İLERLEDİ AMA BU STAT HARİÇ BİZE LAYIK BİR STAT YOK"

Dalic, yeni bir statta maç yapacaklarının hatırlatılması ve durgun görünmesinin sorulması üzerine şunları dile getirdi: "Bu stat yeni ama diğer konularda çok gelişme yok. Hırvatistan'ın futbolu çok ilerledi ama bu stat hariç bize layık bir stat yok. Bu benim klasik durumum. Hazırlıklar sürerken ben hep böyleyim, oyuncularıma çok güveniyorum yarın harika bir atmosfer olacak. Büyük destek alacağız. Yarınki maç bizim için çok önemli. Bir an önce oynayalım istiyorum" dedi.

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