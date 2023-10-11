Önemli bir sayfa açtık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ortak ev sahipliğinin Türk futbolu ve sporu için önemli bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi. 'Türk futbolu için önemli bir sayfa açılmış oldu' diyen Spor Bakanı Bak, "Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Süper Kupası gibi önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Organizasyon yeteneği açısından şu an çok üst düzeydeyiz. Ardından belki olimpiyat süreci de söz konusu olabilir. Onun için de Türkiye bütün altyapısıyla her şeye hazır, pek çok dünya şampiyonasını gerçekleştirdi ve gerçekleştirecek kapasiteye sahip" ifadelerini kullandı.