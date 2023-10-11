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ANDORRA KOSOVA maçı hangi kanalda? Andorra - Kosova maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Kosova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 14:10
ANDORRA KOSOVA maçı hangi kanalda? Andorra - Kosova maçı ne zaman?

Andorra - Kosova maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra sahasında Kosova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Andorra - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Kosova maçı 12 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.

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