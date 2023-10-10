EURO 2032 için karar açıklandı! Türkiye ve İtalya...

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

TFF: EURO 2032'YE EV SAHİPLİĞİ YAPMA ONURUNU VERDİĞİ İÇİN UEFA'YA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sitesinden yapılan açıklamada, "Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, "Play as One" mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır" denildi.

Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne… pic.twitter.com/aJFOeveGmH — TFF (@TFF_Org) October 10, 2023

VOLKAN DEMİREL VE GIANLUIGI BUFFON'DAN AÇIKLAMALAR

UEFA'nın EURO 2032 ev sahipliğini Türkiye ve İtalya'ya vermesinin ardından TFF Futbol Elçisi Volkan Demirel ile İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon da açıklamalarda bulundu.

Demirel, "Buffon ile ilk defa bu kadar samimi olduğumuz bir ortam var. Kaleciliğine hayrandık, insanlığına da hayran kaldık. Bazı insanlar bir yere geliyorsa, boşuna gelmiyor. 2032'ye kadar çok karşılaşıp görüşeceğiz, tanıdığım için çok mutluyum. ifadelerini kullandı.

Buffon ise "Volkan Demirel, gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu. Volkan Demirel, teknik direktör şu an. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz."