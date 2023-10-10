Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - HACETTEPE SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.