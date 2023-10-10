BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bursaspor - Gölcükspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Bursaspor - Gölcükspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Gölcükspor maçı 10 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynancak. Müsabaka ASPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI İZLE