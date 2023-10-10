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BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Bursaspor - Gölcükspor müsabakasıyla devam ediyor. 2. tur mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:01
BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bursaspor - Gölcükspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Bursaspor - Gölcükspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Gölcükspor maçı 10 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynancak. Müsabaka ASPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI İZLE

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