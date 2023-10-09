Messi ve Ronaldo yeniden buluşablilir!

Aktif futbol kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Arjantli yıldız futbolcu Lionel Messi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınınından Sport'un derlediği habere göre; Inter Miami forması altında 4 aydır herhangi bir maçı olmayan 36 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Haberde; eski kulubü Barcelona iddialarına karşın Messi'nin Katalan ekibine gitmeyi düşünmediği belirtilirken, Suudi Arabistan'dan bir kulübün Lionel Messi'ye 6 aylık bir kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı.

RONALDO İLE TEKRAR BİRARAYA GELEBİLİRLER

Inter Miami ve Linoel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, Dünya futboluna damga vurmuş ve önemli izler bırakmış Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin yeni versiyonunu Suudi Arabistan'da yaşanabilir.