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Millwall - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Millwall - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 13:57 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 14:01
Millwall - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Millwall - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de düzenlenen Championship'te heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Millwall - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILLWALL - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Millwall - Hull City maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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Millwall

Bialkowski; Leonard, Cooper, Harding; McNamara, Campbell, De Norre, Bryan; Flemming, Nisbet, Watmore

Hull City

Allsop; Coyle, Greaves, Jones, Vinagre; Seri, Morton; Sinik, Traore, Philogene; Connolly

ASpor CANLI YAYIN

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