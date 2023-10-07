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Al-Akhdood - Al-Hilal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Jorge Mendonça'nın çalıştırdığı Al-Akhdood evinde Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal ile kozlarını paylaşacak. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Al-Akhdood - Al-Hilal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 11:01
Al-Akhdood - Al-Hilal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Al-Akhdood ile Al-Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Prens Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanacak mücadalede Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Ev sahibi Al-Akhdood, bu zamana kadar oynanan 8 maçta topladığı 7 puanla 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Al-Hilal ise 20 puanla ikinci sırada bulunuyor.

AL-AKHDOOD - AL-HILAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al-Akhdood - Al-Hilal 7 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Zorlu mücadele TV 8.5'dan CANLI yayınlanacak.

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