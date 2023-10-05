Leo Messi çekincesi!

Lionel Messi'yi, Amerika'ya götüren David Beckham, Arjantinli yıldızın Barcelona'ya dönmesinden endişe duyduğunu açıkladı. Beckham, Inter Miami'de forma giyen Messi için "Barcelona'nın teklifi beni gerçekten endişelendirdi çünkü takımına hiçbir zaman düzgün bir veda edemedi. Messi, yeni kulübünde çıktığı ilk 7 maçta 10 gol kaydetti.
Lionel Messi'yi, Amerika'ya götüren David Beckham, Arjantinli yıldızın Barcelona'ya dönmesinden endişe duyduğunu açıkladı. Beckham, Inter Miami'de forma giyen Messi için "Barcelona'nın teklifi beni gerçekten endişelendirdi çünkü takımına hiçbir zaman düzgün bir veda edemedi. Messi, yeni kulübünde çıktığı ilk 7 maçta 10 gol kaydetti.