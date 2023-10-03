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Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi'ne heyecan devam ediyor. İngiltere devi Manchester United'ın U19 takımı ile Galatasaray U19 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 12:31
Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 2. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, Kopenhag mağlubiyetinin ardından 3 puan almak için Manchester United'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı 3 Ekim Salı günü saat 16:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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