Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan 2. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Galatasaray U19, Kopenhag mağlubiyetinin ardından 3 puan almak için Manchester United'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED U19 - GALATASARAY U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United U19 - Galatasaray U19 maçı 3 Ekim Salı günü saat 16:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.