Swansea City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Kupası

Swansea City - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de 21 yaş altı takımları için düzenlenen Premier Lig Kupası heyecanı devam ediyor. A Grubu'nda Swansea City ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Swansea City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SWANSEA CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Swansea City - Hull City maçı 29 Eylül Cuma günü saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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