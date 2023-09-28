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Benfica - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Ligi

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Porto karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 18:22
Benfica - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Ligi

Benfica - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Porto 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Porto maçı 29 Eylül Cuma günü saat 22:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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